Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:55

Парфёнов, "Кровосток" и картонные Гудков, Жданов, Яшин замечены среди гостей столичного митинга

фото ЗакС политика Парфёнов, "Кровосток" и картонные Гудков, Жданов, Яшин замечены среди гостей столичного митинга

Журналист и публицист Леонид Парфёнов, группа "Кровосток" и "забракованные" Мосгоризбиркомом кандидаты в депутаты столичной думы "Илья Яшин", "Дмитрий Гудков" и "Иван Жданов" присутствуют в зоне для приглашенных участников митинга за свободные выборы, который скоро начнется на проспекте Академика Сахарова.

Последние персоны лично не смогли посетить мероприятие, так как отбывают административный арест за призывы и организацию акции 27 июля и 3 августа, поэтому вместо них муниципальный депутат Сергей Трифонов принес их картонные копии.

yash_gud_zhdan.jpg (213 KB)

Фото: "Открытая редакция" в Telegram

"Хотим поддержать свободу. Мы против произвола властей, полиции и хотим продекларировать это своим участием", - сообщил "Дождю" Антон "Шило" Черняк из "Кровостока.

По ту сторону сцены несмотря на непогоду собралось уже более тысячи человек, среди гостей - знаменитые политики, блогеры.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:33 Главу штаба Жданова Золотаревского задержали у сцены митинга. Мероприятие завершено

16:25 Митинг в Москве: на сцене - "Кровосток", начальник штаба Жданова предложил собравшимся "погулять"

16:07 "Белый счетчик": На территорию митинга на Сахарова прошли свыше 47 тысяч человек

15:55 "Руки прочь!": Полиция начала оцеплять проспект Сахарова; митинг согласован до 16:00

15:35 "Я устал от картин на наших улицах": Несмотря на помехи со звуком рэпер Face начал своё выступление

15:15 МВД насчитало 15 тысяч человек на митинге на проспекте Сахарова; "Белый счетчик" заявляет о 28 тысячах

15:00 "Собянина в отставку!": Со сцены выступающие выражают недовольство нынешним мэром Москвы

14:40 Парфёнов: Теперь ОМОН - главный хипстер Москвы. Приходит куда хочет, метелит кого хочет

14:23 "Допускай!": В Москве стартовал митинг за свободные выборы

14:15 ОМОН выломал дверь в студию "Навальный LIVE"

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:02    
Хорошо было бы, если бы все участники митинга были картонными!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:33 Главу штаба Жданова Золотаревского задержали у сцены митинга. Мероприятие завершено

16:25 Митинг в Москве: на сцене - "Кровосток", начальник штаба Жданова предложил собравшимся "погулять"

16:07 "Белый счетчик": На территорию митинга на Сахарова прошли свыше 47 тысяч человек   3

15:55 "Руки прочь!": Полиция начала оцеплять проспект Сахарова; митинг согласован до 16:00   1

15:52 Число задержанных в Петербурге превысило 50 человек   2

15:35 "Я устал от картин на наших улицах": Несмотря на помехи со звуком рэпер Face начал своё выступление   2

15:16 На протестной акции в Петербурге распылили перцовый баллончик   7

15:15 МВД насчитало 15 тысяч человек на митинге на проспекте Сахарова; "Белый счетчик" заявляет о 28 тысячах   6

15:09 В Петербурге пытались задержать журналистку "Новой газеты" и фотографа "Коммерсанта"   4

15:00 "Собянина в отставку!": Со сцены выступающие выражают недовольство нынешним мэром Москвы   8

14:40 Парфёнов: Теперь ОМОН - главный хипстер Москвы. Приходит куда хочет, метелит кого хочет   10

14:28 Глава штаба Навального в Петербурге задержан на выходе из дома. На Невском уже более 10 задержанных   4

14:23 "Допускай!": В Москве стартовал митинг за свободные выборы   10

14:15 ОМОН выломал дверь в студию "Навальный LIVE"   8

14:13 Полиция задерживает участников пикетов за честные выборы в Петербурге   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru