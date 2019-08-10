Парфёнов, "Кровосток" и картонные Гудков, Жданов, Яшин замечены среди гостей столичного митинга

Журналист и публицист Леонид Парфёнов, группа "Кровосток" и "забракованные" Мосгоризбиркомом кандидаты в депутаты столичной думы "Илья Яшин", "Дмитрий Гудков" и "Иван Жданов" присутствуют в зоне для приглашенных участников митинга за свободные выборы, который скоро начнется на проспекте Академика Сахарова.

Последние персоны лично не смогли посетить мероприятие, так как отбывают административный арест за призывы и организацию акции 27 июля и 3 августа, поэтому вместо них муниципальный депутат Сергей Трифонов принес их картонные копии.

Фото: "Открытая редакция" в Telegram

"Хотим поддержать свободу. Мы против произвола властей, полиции и хотим продекларировать это своим участием", - сообщил "Дождю" Антон "Шило" Черняк из "Кровостока.

По ту сторону сцены несмотря на непогоду собралось уже более тысячи человек, среди гостей - знаменитые политики, блогеры.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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