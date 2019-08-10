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14:15

ОМОН выломал дверь в студию "Навальный LIVE"

фото ЗакС политика ОМОН выломал дверь в студию "Навальный LIVE"

В штаб-квартиру, где находится резервная студия канала "Навальный LIVE" вломились представители силовых структур: в помещениях на данный момент пребывают более десяти сотрудников и волонтеров.

После того, как ОМОНовцы выбили двери, они стали выхватывать у "навальнистов" мобильные телефоны, ноутбуки и прочую технику.

"ОМОН ищет Любовь Соболь в нашей резервной студии. При этом Любовь Соболь несколько минут назад задержали в Центре сбора подписей и уже везут в неизвестном направлении", - сообщили они.

Обновлено: В студию не пускают адвоката.

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15:47    
15:12 Бешеных собак, бешеных. При чем тут живодерство?

15:12    
15:05 Догхантер? Живодёры плохо кончают.

15:05    
Надо отстреливать бешеных собак. Либо яду им налить.

14:59    
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