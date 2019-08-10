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14:23

"Допускай!": В Москве стартовал митинг за свободные выборы

фото ЗакС политика "Допускай!": В Москве стартовал митинг за свободные выборы

На проспекте Академика Сахарова начался митинг за честные выборы и допуск незарегистрированных кандидатов до них. Перед сценой собрались - несмотря на ненастную погоду - более трех тысяч человек. У рамок металлоискателей до сих пор толпятся горожане, желающие попасть на мероприятие.

Со сцены плохо спикеров ввиду проблем с аппаратурой, поэтому люди скандируют "Россия без Путина", "Допускай", "Россия бдут свободной" и другие политические лозунги.

Проблемы со связью имеются не только у организаторов: "Дождь" пишет, что не сможет связаться со своими корреспондентами, пребывающими на месте.

Столичная полиция некоторое время назад выпустила заявление, в котором говорится, что к МВД обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь, которую силой задержали около получаса назад, "и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия".

Среди приглашенных гостей, которые уже приехали на митинг, - рэперы Face и Oxxxymiron, Леонид Парёнов и многие другие.

По подсчетам "Белого счетчика", на данный момент за рамки металлоискателей прошли уже более 7 тысяч человек.

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16:34    
Поддерживаю протестующих. Собянина в тюрьму с конфискацией имущества.

15:24    
15:17 Да ладно, не пыжься, уже всем всё понятно. Ты собери своих фашистов, хоть сотню без приказа и бабла.

15:17    
15:10. Понял! Что пыдоров и наркоманов в Москве десятки тысяч, которые показывают пример...Чего пример?

15:10    
15:07 Д[цензура], там уже десятки тысяч на проспекте. Москвичи показывают пример стране.

15:07    
15:02. Никто и не спорит, что в Москве есть три тысячи гомосеков и наркоманов, впитавших евро"ценности" и пришедших на митинг! Нормальные москвичи на такие позорные сборища изгоев и отщепенцев российского общества не ходят!!! Ходят только мрази и твари!

15:02    
Этот митинг показывает, что москвичи не боятся явных и скрытых фашистов, топчущихся на Конституции России. Это только начало.

14:57    
Сейчас твари постоят, попердят и разойдутся! Никчемный балаган...

14:57    
Уже не до выборов. Надо сформировать общественный комитет по контролю за взбесившимися  силовиками. Сложилась революционная ситуация.

14:50    
14:35 Тупица, посмотри онлайн съемку. Там есть вид свер[цензура]щё насмотришься. Полиция попыталась замедлить проход через металлоискатели, толпа растянулась от проспекта Сахарова до Ленинградского вокзала.

14:35    
Жалкие 3 тысячи??? А куда делись заявленные 100 тысяч? За обман надо сильно штрафовать организаторов, так как правоохранители выделили силы на охрану 100000...

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