"Допускай!": В Москве стартовал митинг за свободные выборы

На проспекте Академика Сахарова начался митинг за честные выборы и допуск незарегистрированных кандидатов до них. Перед сценой собрались - несмотря на ненастную погоду - более трех тысяч человек. У рамок металлоискателей до сих пор толпятся горожане, желающие попасть на мероприятие.

Со сцены плохо спикеров ввиду проблем с аппаратурой, поэтому люди скандируют "Россия без Путина", "Допускай", "Россия бдут свободной" и другие политические лозунги.

Проблемы со связью имеются не только у организаторов: "Дождь" пишет, что не сможет связаться со своими корреспондентами, пребывающими на месте.

Столичная полиция некоторое время назад выпустила заявление, в котором говорится, что к МВД обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь, которую силой задержали около получаса назад, "и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия".

Среди приглашенных гостей, которые уже приехали на митинг, - рэперы Face и Oxxxymiron, Леонид Парёнов и многие другие.

По подсчетам "Белого счетчика", на данный момент за рамки металлоискателей прошли уже более 7 тысяч человек.