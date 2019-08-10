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Новости

14:40

Парфёнов: Теперь ОМОН - главный хипстер Москвы. Приходит куда хочет, метелит кого хочет

фото ЗакС политика Парфёнов: Теперь ОМОН - главный хипстер Москвы. Приходит куда хочет, метелит кого хочет

Журналист Леонид Парфёнов только что закончил своё выступление на столичном митинге за свободные выборы. В отличие от других спикеров, публицисту повезло: его спич не прерывали помехи в вещании, его речь отлично слышали все семь тысяч собравшихся.

В частности, он заявил следующее:

"Теперь ОМОН - главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине. Ведёт себя, как хозяин города: приходит куда хочет, метелит кого хочет", - заявил он.

Действительно, параллельно с выступлением Парфенова ОМОНовцы ворвались в студию "Навальный LIVE" и в штаб Любови Соболь, повалив волонтеров на землю и забрав у них всю - в том числе личную - технику.

Вспомнил Парфенов и об арестованном за участие в протестах студенте "Вышки" Егоре Жукове.

"Вот там совсем недалеко Высшая школа экономики, вся такая прогрессивная и элитная. И студента «вышки» Егора Жукова с его прогрессивными убеждениями задержали на акции. Как теперь восстановить гармонию между прогрессивными науками и лояльностью?", - поинтересовался журналист.

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15:38    
15:12 Они мгновенно подохнут.

15:29    
15:23 Кадыров сейчас очень озабочен объяснениями с дагестанцами: герой имам Шамиль или нет? Ему не до этого.

15:23    
15:16. Кадыров не поедет со своими батальонами головорезов "Запад" и "Восток" в Москву??? Бороться с прозападными гомосеками не захочет? Да по первому намеку Путина!!! С Соболь первой снимут шкуру...

15:16    
15:12 Я бы посмотрел, как будет себя чувствовать полиция Москвы, когда привезут кого-то с Кавказа на городские политические разборки. И как ответят москвичи. Да порядочный кавказец никогда и не поедет заниматься таким б...вом.

15:12    
15:09. А вместо ОМОНА не хочешь получить чеченцев, аварцев с острыми кинжалами, которые мгновенно порядок в Москве наведут! Весь Кавказ готов выехать в Москву на борьбу с противниками Путина!

15:09    
расформировать омоновцев да и все.

15:06    
Фашизм не пройдёт. Всё будет по закону, но каждый фашист ответит за всё.

15:01    
Россия будет СВОБОДНОЙ от прозападной мрази!!! За что отдельное спасибо ОМОНУ Москвы, вставшему на защиту Отечества от американских подстилок и любителей евромерзостей!

14:47    
Парфёнов - спасибо! Честные и порядочные люди должны поддержать москвичей!

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