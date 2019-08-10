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15:00

"Собянина в отставку!": Со сцены выступающие выражают недовольство нынешним мэром Москвы

фото ЗакС политика "Собянина в отставку!": Со сцены выступающие выражают недовольство нынешним мэром Москвы

Со сцены столичного митинга за свободные выборы выступили писательница Людмила Улицкая, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и оставшиеся на свободе незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму.

"Главный лозунг для меня лично „Отпускай!“" - заявил со сцены Смирнов.

Следом за ним демонстранты потребовали отставки действующего мэра Москвы Сергея Собянина, единогласно скандируя "Собянина - в отставку!". Аналогичной участи собравшиеся пожелали и главе Мосгоризбиркома Сергею Горбунову.

Между тем рядом с проспектом Сахарова всех, кто разворачивает плакаты, задерживают: "под раздачу" пока попали пятеро.

В Петербурге уже 20 человек попали в автозаки - многие с применением грубой силы.

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16:01    
15:26 Когда после всех разгонов, задержаний, арестов и запугиваний, под цепи росгвардии выходит полсотни тысяч - тут другая социология. Вам, фашистским мразям, уже пора подумать о путях отхода. Можете поменяться квартирой с кем-то из мигрантов, как другим предлагаете. Всё шанс спрятаться, если что.

15:26    
Москва проигнорировала на 99,99% это сборище прозападных мразей! Россия готова предложить московским митингующим поменяться квартирами с пропиской! Согласны?

15:19    
Москва высказала своё отношение к попытке антиконституционного переворота. Теперь слово за Россией.

15:14    
ОПУСКАЙ прозападных тварей, никого не пропускай!!!!!!

15:08    
Освобождение политзаключённых - одно из главных требований москвичей актуальное для всей России.

15:08    
Не только Собянина. Всех начальников силовых ведомств которые устроили массовые беспорядки и заведомо ложные уголовные дела.

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