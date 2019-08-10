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15:09

В Петербурге пытались задержать журналистку "Новой газеты" и фотографа "Коммерсанта"

фото ЗакС политика В Петербурге пытались задержать журналистку "Новой газеты" и фотографа "Коммерсанта"

На Невском проспекте в Петербурге, где проходят одиночные пикеты против недопуска независимых кандидатов до участия в выборах, силовики пытались задержать журналистку "Новой газеты" Лилит Саркисян и фотокорреспондента "Коммерсанта" Александра Петросяна . 

Вскоре после задержания полиция проверила пресс-карты у обоих представителей СМИ, и их отпустили. 

Тем не менее, задержания у Гостиного двора продолжаются. Полиция выхватывает людей из толпы и отправляет в автозаки. Действуют с применением грубой силы. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, задержаны уже более 15 человек.  

Сегодня, 10 августа, активисты планировали провести серию одиночных пикетов у станции метро "Гостиный двор" в поддержку не допущенных до участия в выборах кандидатов в депутаты Московской городской думы. Практически сразу после старта акции были задержаны Павел Чупрунов, Евгений Мусин, активистка штаба Алексея Навального в Петербурге Ольга Гусева и другие. На выходе из дома задержали главу штаба Навального в Петербурге и кандидата в муниципальные депутаты Александра Шуршева.

В Москве же проходит санкционированный митинг за честные выборы. Перед митингом ОМОН ворвался в штаб незарегистрированной кандидатки в депутаты Мосгордумы Любови Соболь


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:39    
Так не задержали же, чего истерить-то

15:37    
Все правильно, проверили документы - отпустили. А что, верить каждому горлопану-алкоголику, который будет вопить, что он "пресса"?!

15:27    
Задержание журналистов - должностное преступление. Короткая у них память, быстро забыли Голунова. Не мешало бы напомнить.

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