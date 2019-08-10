МВД насчитало 15 тысяч человек на митинге на проспекте Сахарова; "Белый счетчик" заявляет о 28 тысячах

Согласно официальным подсчетам столичного управления Министерства внутренних дел, на сегодняшний митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов и их выдвижение на выборы в Мосгордуму пришли 15 тысяч человек. Одновременно полицейские утверждают, что начался отток демонстрантов с проспекта Сахарова.

До сих пор корреспонденты различных изданий, которые пытаются выйти на связь в прямой эфир, не могут сделать это с первого раза, сетуя на возможную "глушилку" связи.

В то же время "Белый счетчик" отчитывается о 28 тысячах пришедших.

"Дождь" подтверждает, что некоторые из собравшихся уходят от рамок, так как на проспекте "очень плотно".