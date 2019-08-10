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15:16

На протестной акции в Петербурге распылили перцовый баллончик

фото ЗакС политика На протестной акции в Петербурге распылили перцовый баллончик

В толпе из протестующих, прохожих и силовиков у станции метро "Гостиный двор" неизвестные распылили перцовый баллончик, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Акция 10 августа в поддержку не допущенных до участия в выборах независимых кандидатов планировалась в формате одиночных пикетов, не требующих согласования с городскими властями. Почти сразу после старта мероприятия полиция стала проводить задержания. 

На данный момент, по оценке корреспондента ЗАКС.Ру, в автозаки отправили более 30 человек. Некоторых выхватывали с улицы без каких-либо видимых причин, некоторых - за плакаты против агрессивных действий силовиков или за честные выборы. Пытались задержать журналистов "Новой газеты" и "Коммерсанта", однако их вскоре отпустили.

Сейчас силовики окружили собравшихся у метро активистов, прохожих и журналистов. В оцепление попала и корреспондент ЗАКС.Ру Екатерина Хабидулина. Ее тоже пытались задержать, но вскоре отпустили, не доведя до автозака. 

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В Москве 10 августа в это время проходит санкционированный митинг за честные выборы. По данным МВД, на нем присутствуют 15 тысяч человек. "Белый счетчик" сообщает о 28 тысячах. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:53    
15:33, 15:44 А куда вы будете валить, если всё пойдёт не по вашему плану? Ведь мир действительно не на вашей стороне. Или крыса будет бросаться на всех из своего угла, пока не подохнет?

15:44    
15:33. Вы не совсем правы, так как им сперва надо дать возможность свалить на их любимый Запад, ну а если не угомонятся, то тогда реализовать ваше предложение!

15:37    
15:33 Лапки не обожги. Дeбилам спички не положены.

15:33    
Бунтовщиков за волосы и в костёр! От балласта надо избавляться, чтобы двигаться вперёд!

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