На протестной акции в Петербурге распылили перцовый баллончик

В толпе из протестующих, прохожих и силовиков у станции метро "Гостиный двор" неизвестные распылили перцовый баллончик, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Акция 10 августа в поддержку не допущенных до участия в выборах независимых кандидатов планировалась в формате одиночных пикетов, не требующих согласования с городскими властями. Почти сразу после старта мероприятия полиция стала проводить задержания.

На данный момент, по оценке корреспондента ЗАКС.Ру, в автозаки отправили более 30 человек. Некоторых выхватывали с улицы без каких-либо видимых причин, некоторых - за плакаты против агрессивных действий силовиков или за честные выборы. Пытались задержать журналистов "Новой газеты" и "Коммерсанта", однако их вскоре отпустили.

Сейчас силовики окружили собравшихся у метро активистов, прохожих и журналистов. В оцепление попала и корреспондент ЗАКС.Ру Екатерина Хабидулина. Ее тоже пытались задержать, но вскоре отпустили, не доведя до автозака.

В Москве 10 августа в это время проходит санкционированный митинг за честные выборы. По данным МВД, на нем присутствуют 15 тысяч человек. "Белый счетчик" сообщает о 28 тысячах.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.