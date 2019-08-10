"Я устал от картин на наших улицах": Несмотря на помехи со звуком рэпер Face начал своё выступление

Рэп-исполнитель Face, невзирая на частые перебои в работе звуковой аппаратуры, начал свое выступление на митинге за свободные выборы, который в эти минуты проходящит на проспекте Академика Сахарова.

"Не буду читать вам сейчас рэп-нотаций. Хочу напомнить лишь одно слово, которое греет нам душу. С этим словом мы живем, это слово сегодня пытаются сломать и осквернить. Это слово - Россия!", - декламировал со сцены музыкант.

Следует отметить, что последний альбом Face наполнен политизированными и злободневными текстами: о проблемах молодого поколения, о насилии силовиков и засилии власти, а также о прочих современных реалиях России.

Между тем, "Белый счетчик" отчитался уже о 40 тысячах пришедших на митинг.