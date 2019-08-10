"Руки прочь!": Полиция начала оцеплять проспект Сахарова; митинг согласован до 16:00

Столичные правоохранители приступили к оцеплению периметра вдоль проспекта Академика Сахарова, в связи с тем, что митинг за свободные выборы "Допускай!" согласован только до 16:00.

По подсчетам "Белого счетчика", на мероприятие собрались уже 40 тысяч человек. В то же время полиция сообщает о 20 тысячах.

Некоторое время назад закончил своё выступление рэпер Face, после него на сцену вышел отсидевший по "болотному делу" Алексей Полихович, поинтересовавший у толпы - нравится ли ей то, как ОМОН избивает на мирных акциях женщин и несовершеннолетних.

"Я отсидел в тюрьме, потому что я хватал ОМОН за руки, которыми они били протестующих. Они научились нас бить", - констатировал Полихович.

Толпа скандирует "Руки прочь!", апеллируя, очевидно, к оцеплению правоохранителей.