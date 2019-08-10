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Новости

16:07

"Белый счетчик": На территорию митинга на Сахарова прошли свыше 47 тысяч человек

фото ЗакС политика "Белый счетчик": На территорию митинга на Сахарова прошли свыше 47 тысяч человек

Согласно последним подсчетам "Белого счетчика", на огороженную территорию на проспекте Академика Сахарова, где сейчас проходит согласованный митинг за свободные и честные выборы, прошли 47,2 тысячи человек.

"Есть информация, что в некоторые моменты пускали группы участников с переулков", - уточнили статисты.

Между тем правоохранители стали оцеплять проспект перед входом на мероприятие и со стороны сцены, так как оно должно в скором времени завершиться.

В то же время на сцену вышла группа IC3PEAK, концерты которой неоднократно по политическим соображениям были отменены прошедшей зимой.

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19:44    
Красивая картинка.

17:06    
много.

16:59    
Поддерживаю митингующих! Браво москвичи!

16:50    
16:39 Минздрав писал о таких как ты. Но у тебя маниакальная фаза после митинга уйдёт, начнётся депрессия, как в экономике России, благодаря гениальной политике Путина.

16:39    
Символично  совпадение численности митингующих с данными Минздрава о количестве психбольных в Москве. Хорошо считает Минздрав !

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