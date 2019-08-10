Митинг в Москве: на сцене - "Кровосток", начальник штаба Жданова предложил собравшимся "погулять"

Митинг за свободные выборы на проспекте Академика Сахарова подходит к официальному завершению. Некоторое время назад на сцену вышел руководитель предвыборного штаба Ивана Жданова Борис Золотаревский, который, несмотря на продестережения МВД и Следственного комитета, предложил демонстрантам по окончании мероприятия продолжить "мирную прогулку" до метро "Китай-город". Правоохранители грозились заводить уголовные дела в отношении тех, кто согласится на это якобы незаконное действо.

После Золотаревского на сцене появилась рэп-команда "Кровосток".

Зрители начинают медленно покидать территорию митинга. Пришедшие последними жалуются, что им не слышно того, что происходит на сцене. Некоторые предполагают, что полиция намеренно глушит связь.

Между тем в Петербурге на мирной акции пикетов солидарности задержали уже более 50 человек.