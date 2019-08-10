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17:25

В России на акциях за честные выборы задержали более 70 человек; в Петербурге в автозак попала дама, читавшая Высоцкого

фото ЗакС политика В России на акциях за честные выборы задержали более 70 человек; в Петербурге в автозак попала дама, читавшая Высоцкого

В то время как в столице завершился митинг за честные и свободные выборы, в ходе которого задержали всего 10 человек, на параллельно проходящей в это же время аналогичной, хоть и несанкционированной, мирной акции в Петербурге полицейские задержали почти 60 демонстрантов, извещает "ОВД-Инфо".

Всего на общероссийских акциях солидарности с Москвой в автозаки попали чуть более 70 человек.

У петербургского Гостиного двора до сих пор остаются люди, окруженные толпой из Росгвардии и ОМОН: правоохранители периодически выхватывают людей, стоящих с плакатами. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру некоторое время назад был грубо задержан, предположительно, несовершеннолетний юноша, которого с силой ударили о колонну.

Также с площади перед универмагом увели женщину за то, что она вслух читала стихи Владимира Высоцкого.

Ранее силовиков заинтересовала девушка, стоявшая с пустым листом бумаги. На смену ей пришел пожилой мужчина, поднявший над головой развернутую белую салфетку.

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:53    
За Беглова не голосую. Если уж будучи врио он творит беспредел, то что будет, если изберётся.
Пусть катится в Баку со своими ломбардами. Не люблю ростовщиков. У него и все поступки какие-то гаденькие: то соврёт публично, то оскорбит петербуржцев публично, то с лопатой бегает, поскольку не умеет организовать работу. Опять же мусороуборочную технику  использует не по назначению.

19:40    
18:00 В Питере о митинге никто и не говорил. Судя по всему, это была простая серия одиночных пикетов. Всё ещё впереди.

19:39    
суббота сегодня, кто ж митингует.

18:21    
А Вишневский, как обычно, отсиделся в кустах...

18:00    
Горстка проплаченных "оппозиционеров" - и праздник для всех городских сумасшедших. С салфетками, кастрюльками и коробками на головах. Салют, Майдан!

17:45    
17:32 Симптоматично для маньяка: "за волосы", "в костёр". Тобой-то, точно должен заинтересоваться УР: нет ли дома в холодильнике расчленёнки или женских костей обглоданных?

17:37    
Показательные действия доблестных росгвардейцев и омоновцев. В Москве, где 50 тысяч им хором говорят всё, что них думают, они забирают потихоньку 10 человек и уходят. В Питере задерживают по одному 60 человек без какой-либо серьёзной причины. Женщине стихи не дали почитать. Так Высоцкого не любят?

17:32    
Всех бунтовщиков за волосы и в костёр! Что в Москве, что в Питере, правоохранители сработали на отлично! Спасибо за работу, ребята!

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