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17:36

В Москве перекрыты несколько улиц, ведущих к администрации президента; начались задержания демонстрантов

фото ЗакС политика В Москве перекрыты несколько улиц, ведущих к администрации президента; начались задержания демонстрантов

Некоторая часть людей, пришедших на митинг за честные выборы в Москве, решила "внять" призыву задержанного главы штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского и после мероприятия двинуться в сторону метро "Китай-город", неподалеку от которого располагается администрация президента.

Как информируют СМИ, большая часть улиц, ведущая к АП, перекрыта силовиками и машинами ОМОН.

Между тем, решившиеся на прогулку москвичи, встречают отпор правоохранителей. Так, передает "Медуза", есть задержанные у "Китай-города" и на Чистопрудном бульваре.

"ОВД-Инфо" сообщает, что задержания в центре Москвы продолжаются, в автозаках оказались уже более 30 человек.

Напомним, по данным "Белого счетчика", на митинг "Допускай!" пришли порядка 50 тысяч человек.

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19:56    
Гарант Конституции перетрусил.
Может ему опять на дно Финского залива залечь?

19:55    
ОМОН защищает кремлёвскую ОПГ от народа. Позор!

19:18    
зассал.

17:55    
ОМОН защищает родное Отечество от прозападных мразей! Браво!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
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