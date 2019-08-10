В Москве перекрыты несколько улиц, ведущих к администрации президента; начались задержания демонстрантов

Некоторая часть людей, пришедших на митинг за честные выборы в Москве, решила "внять" призыву задержанного главы штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского и после мероприятия двинуться в сторону метро "Китай-город", неподалеку от которого располагается администрация президента.
Как информируют СМИ, большая часть улиц, ведущая к АП, перекрыта силовиками и машинами ОМОН.
Между тем, решившиеся на прогулку москвичи, встречают отпор правоохранителей. Так, передает "Медуза", есть задержанные у "Китай-города" и на Чистопрудном бульваре.
"ОВД-Инфо" сообщает, что задержания в центре Москвы продолжаются, в автозаках оказались уже более 30 человек.
Напомним, по данным "Белого счетчика", на митинг "Допускай!" пришли порядка 50 тысяч человек.
Задержания на Чистопрудном бульваре— Meduza (@meduzaproject) 10 августа 2019 г.
Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/ivazs4b5RM
На Китай-городе начались задержания pic.twitter.com/COBfGbQFcr— Liza Fokht (@lizafoht) 10 августа 2019 г.
вы просто посмотрите, что сейчас было, без комментариев pic.twitter.com/d9o0muSrYh— Liza Fokht (@lizafoht) 10 августа 2019 г.