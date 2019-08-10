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Новости

17:51

Люди в масках забрали Соболь из её штаба; сотрудников "Навальный LIVE" повезли в СК

фото ЗакС политика Люди в масках забрали Соболь из её штаба; сотрудников "Навальный LIVE" повезли в СК

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, которую всё это время по неизвестной причине держали в стенах центра сбора подписей в её поддержку, скрутив руки, вывели из здания и усадили в служебный автомобиль, после чего увезли в неизвестном направлении.

Силовики пришли в офис Соболь накануне митинга за честные выборы, некоторое время назад завершившегося на проспекте Академика Сахарова. Всё это время связи с ней не было, адвокатов не пускали внутрь.

Аналогичная ситуация происходит и в одной из студий "Навальный LIVE". После того, как днем правоохранители вскрыли к ним дверь и уложили лицом в пол, связи с ними не было. Однако на данный момент ситуацию несколько прояснил глава "Агоры" Павел Чиков.

"В студии "Навальный Live" задержали 9 человек. Одного полицейские ударили в область паха. После обыска доставляют в СК на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу о массовых беспорядках", - уточнил он.

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19:47    
Бесполезные трепыхания озлобленной правящей группировки. В России и в мире уже все знают, что Москва выступила против антиконституционного переворота.

19:42    
Без адвоката - никаких показаний. Омоновцев - в горячую точку, в Сирию там что ли. пусть терористам башку открутят.

17:59    
Соболь-животное! Должно сидеть в клетке, а не по Москве разгуливать!

17:58    
Силовики-браво! Ну, кто там есть ещё смелый бунтовщик против ОМОНА пойти! Вмиг башку открутят!

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