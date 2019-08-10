Люди в масках забрали Соболь из её штаба; сотрудников "Навальный LIVE" повезли в СК

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, которую всё это время по неизвестной причине держали в стенах центра сбора подписей в её поддержку, скрутив руки, вывели из здания и усадили в служебный автомобиль, после чего увезли в неизвестном направлении.

Силовики пришли в офис Соболь накануне митинга за честные выборы, некоторое время назад завершившегося на проспекте Академика Сахарова. Всё это время связи с ней не было, адвокатов не пускали внутрь.

Аналогичная ситуация происходит и в одной из студий "Навальный LIVE". После того, как днем правоохранители вскрыли к ним дверь и уложили лицом в пол, связи с ними не было. Однако на данный момент ситуацию несколько прояснил глава "Агоры" Павел Чиков.

"В студии "Навальный Live" задержали 9 человек. Одного полицейские ударили в область паха. После обыска доставляют в СК на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу о массовых беспорядках", - уточнил он.