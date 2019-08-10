За участие в акции за свободные выборы в Петербурге в автозаках оказались почти 80 человек

Некоторое время назад в Петербурге завершилась несанкционированная акция-пикет за честные выборы, собравшая порядка 300-400 человек.

За несколько часов до её начала к Гостиному двору подогнали автозаки ОМОН, автотранспорт Росгвардии, машины полиции. Вдоль них силовики растянули оцепление.

Практически сразу после старта акции были задержаны Павел Чупрунов, Евгений Мусин, активистка штаба Алексея Навального в Петербурге Ольга Гусева и другие. На выходе из дома задержали главу штаба Навального в Петербурге и кандидата в муниципальные депутаты Александра Шуршева.

После в автозаки попали и иные демонстранты, например, женщина, читавшая стихи Владимира Высоцкого, а также люди, случайно оказавшиеся у Гостиного двора.

Всего, по подсчетам "ОВД-Инфо", в городе на Неве были задержаны 78 человек (по состоянию на 18:05).

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