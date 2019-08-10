В Москве протестующие пытаются укрыться от сотрудников ОМОН в храмах и отелях

В центре Москвы, на подходах к администрации президента и прилегающих к ним почти целиком перекрытых улицах, столичные правоохранители стали жестко задерживать людей, решившихся на "мирную прогулку" к АП после митинга на проспекте Сахарова.

Как сообщают очевидцы в Twitter, демонстранты пытаются укрыться от силовиков во дворах, где их легко ловят. Группа людей попыталась спрятаться в отеле, который, пишет "Медиазона", принадлежит семье вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной. Оттуда их в итоге вытеснили и запихнули в автозаки.

Также многие, кто гулял в центре, попробовали укрыться от ОМОНовцев в близлежащих храмах. Попали ли туда бойцы с преступностью - неизвестно. Однако некоторых символично задерживали под колокольный звон.

Задержаны уже более 70 человек.