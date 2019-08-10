ОВД-Инфо: На общероссийской акции солидарности за честные выборы задержано 273 человека

Согласно данным, представленным "ОВД-Инфо", на общероссийских акциях гражданской солидарности за свободные и честные выборы, прошедшей минувшим днем в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске были задержаны 273 человека.

Подавляющее большинство - столичные демонстранты. Силовики окружили людей на нескольких периметрах в центре города, после чего стали массово их задерживать. Москвичи пытались укрыться и во дворах, и в отелях, и даже в храмах, однако это не спасло их - сотрудники разнообразных правоохранительных органов, применяя силу и зачастую без разбора, "паковали" граждан в автозаки.

Под конец московские борцы с преступностью, невзирая на общественное возмущение, решили задержать даже юношу с ДЦП.

Задержание молодого человека с инвалидностью. Видео: Ольга Гладышева / Дождь pic.twitter.com/AbvCFJBp0T — Телеканал Дождь (@tvrain) 10 августа 2019 г.

Аналогичная ситуация сложилась и в Петербурге. По итоговым подсчетам, в полицейский транспорт попали 86 человек.

Также 11 граждан задержали в Ростове-на-Дону и двоих - в Брянске.

Акции солидарности прошли и в Сибири, однако полицейские обошли их стороной.