Плакаты, задержания, рок-н-ролл: в Петербурге прошли пикеты за честные выборы (фото)

У Гостиного двора в Петербурге 10 августа должны были пройти одиночные пикеты в знак солидарности с протестующими в Москве, требующими допуска независимых кандидатов до участия в выборах. Полиция и ОМОН, однако, увидели в происходящем «признаки митинга» - и жестко задержали в общей сложности более 80 человек.

Петербургский штаб Алексея Навального анонсировал начало протестов на 14:00. К этому времени у Гостиного двора собрались около 50 человек. Рядом вдоль Невского проспекта были расставлены около 10 единиц спецтехники: два автозака, несколько минивэнов, полицейских машин. В них и рядом с ними приказаний ждали несколько десятков сотрудников ОМОНа, Рогвардии и полиции.

Одним из первых в пикет вышел кандидат в муниципальные депутаты МО "Черная речка" Павел Чупрунов. С плакатом с упоминанием человека по фамилии Путин он простоял недолго: группа из пяти ОМОНовцев грубо повалила его на землю и задержала.

Вскоре еще одна группа отправила в автозак активиста «бессрочного протеста» Евгения Мусина, вставшего в пикет следом. Его четверо ОМОНовцев несли за руки и за ноги.

В это же время у собственного дома был задержан кандидат в мундепы МО "Екатерингофский", координатор муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев. На него написали заявление о призыве к несанкционированной акции. Сам активист отрицает, что публиковал в соцсети нечто подобное. Спустя несколько часов Шуршева отпустили из отдела полиции.

Постепенно у Гостиного двора появлялось все больше участников и сочувствующих – в общей сложности их собралось около трехсот. Все больше становилось и правоохранителей.

В основном задерживали тех, кто вставал в пикеты с плакатами – несмотря на то, что пикеты были одиночными и не требуют разрешения властей. В один момент группа ОМОНовцев одновременно задержала трех молодых людей, – двух девушек и юношу – буквально собрав их в охапку. На просьбы пояснить причины задержаний полицейские или молчали, или отсылали за комментарием в пресс-службу МВД.

Несмотря на грубые задержания, настроение у участников пикетов было позитивное. Они подпевали уличным музыкантам, зажигали под рок-н-ролльные ритмы, пели «Перемен» Виктора Цоя и «Я солдат» вместе с девушкой, игравшей на укулеле и с интересом разглядывали картины, которые рядом рисовали уличные художники с помощью баллончиков. Одна женщина начала читать по бумажке переделанные стихи Владимира Высоцкого – и очень скоро ее увела в сторону автозака группа сотрудников ОМОН.

Пикеты сместились чуть дальше от выхода из метрополитена, в сторону Думской улицы: там на асфальте появился листок с указанием на место для одиночного пикета. Стоило людям выйти к ней с плакатом, как их задерживали. Исключением оказался молодой человек, державший в руках на манер плаката скейтборд. Правоохранители смотрели на него, переговариваясь. Словно не знали, что с ним делать.

Кроме скейтборда, были и другие альтернативные виды плакатов. Девочка стояла с чистым листом бумаги, пенсионер поднял над головой салфетку. Мужчина стоял в «пикете», держа над собой паспорт. Молодая пара на пару секунд приподняла под лапы собаку. Все они остались на свободе. Группа ОМОНовцев попыталась было задержать девочку с листом, но она успела убежать. Затем ее оставили в покое.

Дважды ОМОН брал участников в кольцо. Оказывались в оцеплении и журналисты. В автозак отправили корреспондентов «Новой газеты», «Активатики», «Форпост Северо-Запад», фотографов «Коммерсанта» и ЗАКС.Ру – несмотря на наличие пресс-карт, редакционных заданий и нарукавников Союза журналистов Петербурга. Однако их быстро отпустили, проверив документы.

В общей сложности, по данным «ОВД-Инфо», было задержано 86 человек. Под конец акции участники и правоохранители стояли друг против друга, практически не предпринимая никаких действий.

Екатерина Хабидулина / фото: Михаил Масленников, Екатерина Хабидулина

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