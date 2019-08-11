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Новости

10:45

Архангелогородцы поддержали московскую акцию за честные выборы

фото ЗакС политика Архангелогородцы поддержали московскую акцию за честные выборы

В парке имени Ломоносова на территории Архангельска прошел массовый пикет граждан, решивших выразить свою солидарность с москвичами, которые продолжают протестовать против массового недопуска кандидатов в городскую думу. Событие отразил местный портал 29.ru.

Cообщается, что выразить свою политическую позицию в северном городе вышло около пятидесяти человек, простоявших с плакатами в течение часа. Примечательно также, что в парке 10 августа начались какие-то технические работы, о которых архангелогородцев не предупреждали. Удивлялись этому обстоятельству даже сами рабочие.

В тот же день, 10 августа, посредством "белого счетчика" удалось зафиксировать, что московскую демонстрацию на проспекте Сахарова посетило не менее 49 тысяч человек. Митинг был разрешен столичными властями. На нем выступили популярные журналисты Леонид Парфенов и Юрий Дудь.

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13:30    
Вознаграждение правления «Роснефти» за полгода составило 2,36 млрд рублей.
Может эти  "патриоты" для Родины копят?

13:28    
Вознаграждение правления "Роснефти" за пол года:
https://news.mail.ru/economics/38283163/?social=fb&fbclid=IwAR0xZ_eSM5rr88DTpBZK_vpVza2drDMtxBjuHFd8DjKkjxRUoA4j04gknz0
А россияне всей страной на больных детишек собирают.

12:43    
11.00. Провокатор, покажи свое личико, начистим!
Митинги в России становятся народными забавами "Стенка на стенку"!!!

11:06   pavelnw4rnaz   pavelnw4rnaz@mail.ru
Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- http://kavto.2sms.ru

11:00    
В каждой области в России, к сожалению, есть прозападники, в массе своей гомосеки и наркоманы...Они и выходят в пикеты...Вчера и на проспекте Сахарова в Москве развивались флаги ЛГБТ...И чё?

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10 августа, 21:36 ОВД-Инфо: На общероссийской акции солидарности за честные выборы задержано 273 человека   7

10 августа, 21:18 Число задержанных в Москве превысило 170 человек   6

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