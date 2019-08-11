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11:29

На московском митинге "задержали" дрон

фото ЗакС политика На московском митинге "задержали" дрон

В ходе протестного митинга на проспекте Сахарова в Москве группа полицейских, используя специальные средства, добилась того, чтобы летающий над демонстрантами квадрокоптер спустился на высоту человеческого роста. Дождавшись этого, правоохранители схватили "летающую камеру" и не дали ей продолжить работу. Эпизод заснял телеканал "Настоящее время".

Митинг посетило около 50 тысяч москвичей, желающих более справедливой, на их взгляд, организации выборов в городской парламент: Мосгоризбирком не зарегистрировал более полусотни независимых кандидатов под предлогом фальшивых подписей.

Отметим, что в январе стало известно об исходящей из стен Государственной думы инициативе, наделяющей силовиков полицию правом безнаказанно сбивать дроны-беспилотники на уличных акциях. Утверждалось, что делается это ради безопасности митингующих.

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13:18    
Митингующих и бьют ради безопасности митингующих?

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