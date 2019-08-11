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12:16

Шнуров рассмотрел идею платных "билетов" на митинги

фото ЗакС политика Шнуров рассмотрел идею платных "билетов" на митинги

Музыкант и общественный деятель Сергей Шнуров, регулярно продолжающий в стихах комментировать актуальные политические события, поиронизировал на тему последнего протестного митинга в Москве, который собрал порядка 50 тысяч участников.

Ранее сославшись на свой отпуск и при этом теоретическую готовность примкнуть к рядам протестующих, он констатировал, что действительно внушительного количества граждан невозможно добиться на таких акциях без приглашения немецкой группы Rammstein.

Кроме того, в Instagram Шнурова прозвучала оригинальная мысль о том, чтобы коммерционализировать народный гнев.

Сделать платный вход на митинг, 

Ведь менты пришли уже. 

Так могли бы в прибыль выйти, 

На протестном кураже.

Сергей Шнуров

Многими комментаторами отмечается, что посвященная выборам в Мосгордуму демонстрация стала самой массовой за последние 7 лет.

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13:22   Игорь  
Где-то вьюга-завируха,
На Мальдивах всегда плюс.
На песочек с молодухой
Я уже с утра ложусь.
А в Москве опять протесты,
Правда, танки уж не бьют,
Как-то ныне скучно, пресно,
Даже водки меньше пьют.
Тысяч пять теперь скакало.
Иль запрос на шоу низкий,
Как по мне – так очень мало.
Может вождь у массы склизкий?
Я слежу, но краем уха,
Поважней есть интерес
Под навесом с молодухой.
Отключил все, и полез.
Затряслась она, забилась.
Бьемся, я ей подвываю,
Жду когда попросит милость,
Но на фейсе маска рая.
Что не ездить на халяву,
За мои-то ей, за бабки,
На Руси такие нравы
Ни за что не платят лапки.
Видно отпуск ей по вкусу,
Ей хотелось бы подольше
И не просится в Тарусу,
И не нравится ей в Польше.
Ну, еще раз – вход и выход,
И она не протестует.
Мы лежим, кругом все тихо
И шуметь . . . . . .  . . .?!

12:34    
Шнур изменился, обласканный властью!

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