Шнуров рассмотрел идею платных "билетов" на митинги

Музыкант и общественный деятель Сергей Шнуров, регулярно продолжающий в стихах комментировать актуальные политические события, поиронизировал на тему последнего протестного митинга в Москве, который собрал порядка 50 тысяч участников.

Ранее сославшись на свой отпуск и при этом теоретическую готовность примкнуть к рядам протестующих, он констатировал, что действительно внушительного количества граждан невозможно добиться на таких акциях без приглашения немецкой группы Rammstein.

Кроме того, в Instagram Шнурова прозвучала оригинальная мысль о том, чтобы коммерционализировать народный гнев.

Сделать платный вход на митинг, Ведь менты пришли уже. Так могли бы в прибыль выйти, На протестном кураже. — Сергей Шнуров

Многими комментаторами отмечается, что посвященная выборам в Мосгордуму демонстрация стала самой массовой за последние 7 лет.