Латынина предложила поместить на новый герб Москвы омоновца

Публицист Юлия Латынина в связи с участившимися митингами и преследованиями их участников в Москве рассказала о том, каким образом она бы переформатировала официальную символику столицы, если бы у нее имелась такая возможность. На новом гербе адекватнее всего, с ее точки зрения, смотрелся бы сотрудник ОМОН "на крылатом коне, поражающий девочку". Для того, чтобы новое "лицо" Москвы всех устроило, нужно, по ее словам, немного: изобличить девочку, выставить ее в качестве некоего врага российской государственности.

"Она хочет страшного: она хочет Пригожина лишить его завтраков, а Золотова — его капусты. Вот кто против того, чтобы Золотов закупал капусту, тот против матушки-России. Кто против того, чтобы дети в школьных садах болели дизентерией, тот подрывает основы духовности", - развернула свою сюрреалистическую теорию она в авторской радиопрограмме.

Подозревая, что прозвучать это могло насмешливо и абсурдно, тем не менее, журналист призналась, что пока избранные властью нехитрые методы подавления своих оппонентов приносят свои плоды.

"Против лома нет приема. И все эти рассказы про «Ах, увидели, как омоновец бьет девушку и возмутились…» — да, возмутились в Фейсбуке, а еще лучше — в глубине души. Насилие эффективно, и история нашей страны, к сожалению, является тому прямым доказательством", - резюмировала Латынина.

Протесты в Москве против недопуска до городских выборов независимых кандидатов стали проходить каждый уик-энд. Накануне, 10 августа, прошла, в отличие от предыдущих, согласованная акция, после завершения которой людей все-таки стали массово задерживать.