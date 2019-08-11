Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:37

Латынина предложила поместить на новый герб Москвы омоновца

фото ЗакС политика Латынина предложила поместить на новый герб Москвы омоновца

Публицист Юлия Латынина в связи с участившимися митингами и преследованиями их участников в Москве рассказала о том, каким образом она бы переформатировала официальную символику столицы, если бы у нее имелась такая возможность. На новом гербе адекватнее всего, с ее точки зрения, смотрелся бы сотрудник ОМОН "на крылатом коне, поражающий девочку". Для того, чтобы новое "лицо" Москвы всех устроило, нужно, по ее словам, немного: изобличить девочку, выставить ее в качестве некоего врага российской государственности.

"Она хочет страшного: она хочет Пригожина лишить его завтраков, а Золотова — его капусты. Вот кто против того, чтобы Золотов закупал капусту, тот против матушки-России. Кто против того, чтобы дети в школьных садах болели дизентерией, тот подрывает основы духовности", - развернула свою сюрреалистическую теорию она в авторской радиопрограмме.

Подозревая, что прозвучать это могло насмешливо и абсурдно, тем не менее, журналист призналась, что пока избранные властью нехитрые методы подавления своих оппонентов приносят свои плоды.

"Против лома нет приема. И все эти рассказы про «Ах, увидели, как омоновец бьет девушку и возмутились…» — да, возмутились в Фейсбуке, а еще лучше — в глубине души. Насилие эффективно, и история нашей страны, к сожалению, является тому прямым доказательством", - резюмировала Латынина.

Протесты в Москве против недопуска до городских выборов независимых кандидатов стали проходить каждый уик-энд. Накануне, 10 августа, прошла, в отличие от предыдущих, согласованная акция, после завершения которой людей все-таки стали массово задерживать.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:02 Митрохин рассказал о том, как надо протестовать

11:29 На московском митинге "задержали" дрон

10:45 Архангелогородцы поддержали московскую акцию за честные выборы

10 августа, 21:36 ОВД-Инфо: На общероссийской акции солидарности за честные выборы задержано 273 человека

10 августа, 21:18 Число задержанных в Москве превысило 170 человек

10 августа, 18:45 В Москве протестующие пытаются укрыться от сотрудников ОМОН в храмах и отелях

10 августа, 17:51 Люди в масках забрали Соболь из её штаба; сотрудников "Навальный LIVE" повезли в СК

10 августа, 17:36 В Москве перекрыты несколько улиц, ведущих к администрации президента; начались задержания демонстрантов

10 августа, 16:33 Главу штаба Жданова Золотаревского задержали у сцены митинга. Мероприятие завершено

10 августа, 16:25 Митинг в Москве: на сцене - "Кровосток", начальник штаба Жданова предложил собравшимся "погулять"

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:37 Латынина предложила поместить на новый герб Москвы омоновца

13:01 В Киришах нарядившийся священником человек украл 3 млн рублей

12:16 Шнуров рассмотрел идею платных "билетов" на митинги   2

11:29 На московском митинге "задержали" дрон   1

10:45 Архангелогородцы поддержали московскую акцию за честные выборы   5

10 августа, 21:44 Плакаты, задержания, рок-н-ролл: в Петербурге прошли пикеты за честные выборы   5

10 августа, 21:36 ОВД-Инфо: На общероссийской акции солидарности за честные выборы задержано 273 человека   7

10 августа, 21:18 Число задержанных в Москве превысило 170 человек   6

10 августа, 18:45 В Москве протестующие пытаются укрыться от сотрудников ОМОН в храмах и отелях   17

10 августа, 18:25 За участие в акции за свободные выборы в Петербурге в автозаках оказались почти 80 человек   9

10 августа, 17:51 Люди в масках забрали Соболь из её штаба; сотрудников "Навальный LIVE" повезли в СК   11

10 августа, 17:36 В Москве перекрыты несколько улиц, ведущих к администрации президента; начались задержания демонстрантов   4

10 августа, 17:25 В России на акциях за честные выборы задержали более 70 человек; в Петербурге в автозак попала дама, читавшая Высоцкого   11

10 августа, 16:33 Главу штаба Жданова Золотаревского задержали у сцены митинга. Мероприятие завершено   9

10 августа, 16:31 Кандидату в мундепы Чупрунову вменяют нарушение при агитации после пикета на Невском

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru