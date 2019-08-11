Поведение Кокорина и Мамаева хвалит начальник колонии

В исправительном учреждении, где отбывают наказание за хулиганство футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, довольны их поведением и не имеют к ним никаких претензий, пишет РИА "Новости". Более того, того, как они себя ведут, уже достаточно для аргумента в пользу их освобождения. Так считает начальник колонии в Белгородской области Сергей Плясов.

"Распорядок дня соблюдают, нареканий нет. На работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. Принимают участие во всех мероприятиях спортивных. Все трое ходят, вопросов к ним нет никаких. В суде по УДО от нас они получат положительную характеристику", - цитируются его слова.

Кокорин в августе заявлял о своей готовности играть за "Зенит" бесплатно.

Арестованные в октябре 2018 года, они получили по полтора года реального срока за нападения на людей в пьяном виде. Среди жертв оказался и федеральный чиновник, чем принято объяснять строгость приговора.