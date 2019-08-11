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Новости

15:15

Активистке штаба Навального Гусевой вменили призывы к посещению пикетов

фото ЗакС политика Активистке штаба Навального Гусевой вменили призывы к посещению пикетов

Ольга Гусева, активистка петербургского штаба политика Алексея Навального, остающаяся в отделе полиции акции у Гостиного двора 10 августа, виновата, по мнению представителей власти, в организации несогласованной акции. Это стало известно со слов начальника муниципальной кампании Навального, Александра Шуршева, на которые ссылается "МБХ Медиа".

Правоохранителям не понравились публичные призывы Гусевой к выходу на улицу, несмотря на то, что одиночные пикеты, имевшие место накануне, никак не противоречат действующему законодательству. Протокол об административном правонарушении, по информации Шуршева, на нее уже составили. Задержанную 10 августа Гусеву решили продержать в полиции 48 часов.

В ходе пикетов, на которых выражалась солидарность с незарегистрированными кандидатами в московские депутаты, задерживали даже журналистов - досталось и журналисту ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:45    
15:55
Но в Питере то на одиночный пикет приперлось человек сто, науськанного молодняка, не считая, всяких пресс-г..нов, которым аккредитацию за 50 р. нарисовать можно.
И получился совсем неодиночный пикет, а нарушение закона о митингах. Менты то тут причем?
Просто малолетки закон не знают, но сидеть то им от этого не меньше :))

15:55    
Да им всё-равно что писать в протоколах и какое это имеет отношение к действительности. У одних главная задача - похватать кого попало, у других - написать, что первое в голову придёт, у третьих - не читая переписать обвинение в решение суда. А потом - все поскорее домой, потратить подачку от ОПГ и рассказывать домашним какие они уставшие герои. Как же, страну спасают от "госдепа"!

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