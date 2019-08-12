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10:00

Общественники подали заявку на новое протестное шествие в центре Москвы

фото ЗакС политика Общественники подали заявку на новое протестное шествие в центре Москвы

Столичные муниципальные депутаты Елена Филина и Андрей Морев, а также журналист Илья Азар подали в мэрию Москвы уведомление о намерении провести новую акцию протеста в центре города, передает "Коммерсант".

"Мы пытаемся согласовать шествие по бульварам Москвы 17 августа и заявили о предполагаемых 30 тысячах участников", - поделилась Филина.

Организаторы митинга 10 августа, выступавшие за честные выборы, манифестировали: если незарегистрированных кандидатов не допустят до выборов в Мосгордуду, он будут считать выборы несостоявшимися и не признают их. В этом случае одними из требований демонстрантов будут "люстрация избиркомов на всех уровнях, изменение избирательного законодательства и назначение новых выборов - легитимных и честных".

"Выборы в стране, не только в Москве, дискредитировали себя как инструмент, и это должно стать основой повестки. Этот вопрос не стоял бы, если бы власть вернулась к тем законам, что есть, и начала их исполнять. Но пока что каждый шаг власти приводит к росту недовольства", - рассказал Морев.

Мэрия пока не дала никакого ответа о готовности согласовать акцию, намеченную на 17 августа.

10 августа в столице прошел самый массовый, начиная с 2012 года, митинг оппозиции за честные выборы. По подсчетам "Белого счетчика", мероприятие посетили около 50 тысяч человек. После акции демонстрантов, решивших "прогуляться" до администрации президента, стали жестко задерживать силовики. Всего в автозаки попали 256 человек.

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12:58   яша цыпегович   koshr8@mail.ru
мацы, кричат, мацы
пришли с мацой
и выпустили на бесов волков стаю

11:49    
Да, помните, как в августе 1991г. кидались антисоветчики-жидомасоны на НАШИ танки, УХОДЯЩИЕ(!!!!!!!!!!) из Москвы под управлением НАШИХ пацанов-срочников, с целью их уничтожения, создания ДТП, избиения солдат и тд. Не исключена такая провокация от прозападных мразей и ближайшее время! К ней патриотам России надо быть готовыми!

11:49   universal   admin@mail.ru
проплаченные уроды которых не пустили к кормушке а главное новости про эти митинги обсасывают только блохеры и желтая преска нагнетая обстановку Сталина на них нет а жаль

11:31    
Не исключено, что для провокационного разогрева ситуации в Москве и привлечения мировой общественности к "кровавым" событиям в России, кто-то из прозападных мразей устроит на Красной площади самосожжение или кинется под колёса путинского кортежа...Это тоже не ново, но им периодически пользуются бунтовщики по всему миру!

10:42    
10:14 Какая ирония истории. Фашистский тролль "Саша" вынужден прятаться под маской сталиниста, чтобы подталкивать политику в стране к хаосу неудачных репрессий и последующего горячего гражданского конфликта. Иначе, таким фашистам как он, к власти не пролезть.

10:14    
Тактика прозападной "пятой колонны" не нова и понятна: нагнетать и нагнетать обстановку с попыткой организации кровавого майдана и желательно с какой-нибудь реальной жертвой...Путин не национал-предатель Горбачёв, он скорее в ЭТОМ плане, в плане борьбы с врагами народа, умеет держать удар, как ВЕЛИКИЙ Сталин! Враг в Москве не пройдёт и ничего не добьётся, как фашисты осенью 1941 при Сталине ничего не добились и были разгромлены!!! АГЕНТЫ ГОСДЕПА США НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВО ВЛАСТИ СТОЛИЦЫ РОССИИ ни при каких обстоятельствах!!!!!!!!!!!!! Нет и всё!!! Путин, Собянин-браво!

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