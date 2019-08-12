ГИК может отстранить от должности главу ТИК №29

Главу ТИК №29 Динэ Серебренникову могут отстранить от должности по решению Городской избирательной комиссии. Заседание по этому вопросу пройдет 12 августа.

Руководитель петербургского отделения Партии Роста и кандидат в муниципальные депутаты МО №75 Павел Швец считает, что “если ГИК примет решение [о снятии с должности Серебренниковой], то исключительно в интересах [депутата Госдумы Михаила] Романова”.

- Никаких претензий со стороны партий, как мне известно, нет. Никаких претензий со стороны членов ТИК и публичных претензий со стороны членов ГИК нет. Претензии есть только со стороны тех, кто хочет сфальсифицировать итоги выборов, кто хочет не допустить регистрацию кандидатов, кто хочет, чтобы сейчас в судах нам отказали в регистрации, - сообщил Швец.

По мнению Швеца, Динэ Серебренникова не позволила окружным комиссиям [№224 и №225] МО №75 и МО “Балканский” “заниматься беспределом: потерять документы и незаконно не регистрировать кандидатов”.

Напомним, ОИК №224 и №225 (входят в состав ТИК №29) отказывались регистрировать самовыдвиженцев на муниципальных выборах и не выдавали независимым кандидатам документы. Вскоре после отказа в регистрации окружные комиссии расформировали и передали полномочия в ТИК № 29, которая зарегистрировала независимых кандидатов, в числе которых оказалась команда Швеца.

ТИК №29 подавал заявление в СК с требованием привлечь к ответственности ОИК №224 и №225, однако ведомство не нашло нарушений.