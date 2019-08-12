В отношении жительницы Брянска прекратили дело о неуважении к власти за оскорбление Путина

Володарский райсуд Брянска закрыл дело об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП), возбужденное в отношении местной жительницы по фамилии Макеева, опубликовавшей в интернете некую "информацию, проявляющую явное неуважение к президенту России".

На прошедшем 1 августа заседании судья вынесла вердикт, что постановление по данному делу не может быть вынесено по истечении трех месяцев со дня совершения Макеевой правонарушения. В связи с этим производство было прекращено ввиду истечения срока давности.

Как говорится в постановлении суда, женщина позволила себе опубликовать информацию, "проявляющую явное неуважение" к президенту, в апреле 2019 года. Что именно написала жительница Брянска - не уточняется.

Напомним, ранее аналогичный вердикт о прекращении дела был вынесен в отношении жителя Котласа Дмитрия Попперека, ставшего "жертвой" доноса землячки: впервые в России ему отменили штраф в размере 30 тысяч рублей за якобы неуважительное высказывание о Владимире Путине.