Яшин воззвал к Памфиловой из стен спецприёмника: Отмените псевдовыборы

Пребывающий под арестом глава столичного муниципального округа "Красносельский", незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин призвал главу Центризбиркома Эллу Памфилову решиться на "отчаянный" шаг и прислушаться к мнению людей, отменив грядущие выборы в городскую управу.

Политик, обращаясь к председателю ЦИК эпистолярно, напомнил ей о продолжающем расти градусе общественного недовольства и жестокости силовиков, грубо подавляющих любую форму протеста - особенно мирную.

"Скажите, Элла Александровна, как Вы себя чувствуете в этой клоаке? Наш разговор тет-а-тет в конце прошлого года произвел приятное впечатление. Помните, что Вы тогда говорили? Обещали лично бороться за каждого независимого кандидата. Гарантировали честные и конкурентные выборы. И что в итоге? Я вместе с другими кандидатами под арестом. Бандиты в черных масках избивают на улицах наших избирателей, а некоторых - сажают в тюрьмы", - констатирует Яшин.

В связи с изложенным выше политик предлагает Памфиловой не бояться угрозы и наказов, идущих "свыше", а поступить оппозиционно и согласно воле избирателей.

"Используйте, наконец, свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан. Отмените псевдовыборы в Мосгордуму, которые планируются 8 сентября. Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор", - призывает Яшин, добавляя, что данная мера как минимум обеспечит Памфиловой уважение соотечественников.

10 августа в столице прошел самый массовый, начиная с 2012 года, митинг оппозиции за честные выборы. По подсчетам "Белого счетчика", мероприятие посетили около 50 тысяч человек. После акции демонстрантов, решивших "прогуляться" до администрации президента, стали жестко задерживать представители силовых структур. Всего в автозаки попали 256 человек.