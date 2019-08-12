Петербургским полицейским купят новые шлемы Северо-Западное окружное управление материально-технического снабжения МВД 9 августа объявило конкурс на закупку 6 917 шлемов ПШ-97 «Джета». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. На покупку амуниции ведомство готово потратить 37,1 млн рублей. Электронный аукцион будет проведен 21 августа. Победитель должен будет поставить товар до 30 ноября.

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