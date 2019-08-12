ГИК снял с должности председателя ТИК №29

Санкт-Петербургская избирательная комиссия изменила состав территориальной избирательной комиссии №29 Фрунзенского района. Соответствующие решения Горизбирком принял на заседании 12 августа, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

В частности, свою должность потеряла председатель ТИК Динэ Серебренникова. Глава Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что Серебренникова привлечена к административной ответственности, сформировав окружные комиссии, которые работали с нарушениями. Также ГИК принял 25 решений о незаконном бездействии ТИКа №29.

На защиту Серебренриковой встал руководитель регионального отдаления Партии роста Павел Швец, который вместе с командой выдвинулся в мундепы Фрунзенского района. Он заявил, что административная ответственность не имеет отношения к работе Сеебренниковой в ТИКе, а бездействие комиссии произошло по вине других ее членов. Полномочия ОИКов ТИК позже вернул себе, напомнил Швец. Ему возразил член ГИК Олег Зацепа. По его мнению, глава ТИКа несет ответственность за действия сформированных территориальной комиссией ОИКов.

Миненко также высказался о снятии Серебренриковой с должности. Он сообщил, что она «потеряла связь» с Горизбиркомом.

- Она самоустранилась. Она даже не прибывает по приглашению председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Она работает в самостоятельном режиме. При этом, допуская массу нарушений. По нашему мнению, не организует выборы в той мере, как это положено, - сказал Миненко.

Большинством голосов члены ГИК сняли Серебренникову с должности, а новым председателем назначили Бориса Островского. Ранее он работал в администрации губернатора Петербурга и возглавлял ТИК №10. Тогда члены ГИК упоминали о его неоднозначной репутации.

Помимо этого, ГИК назначил четырёх новых челнов ТИК №29. Это - представитель Партии роста Виктор Березин, помощник депутата Госдумы Михаила Романова Виктор Галашев, сотрудник МО МА «Екатерингофский» Борис Островский и выдвинутый собранием жителей Денис Владимиров.

Горизбирком на прошлом заседании увеличил количество членов ТИК №29. Ранее ГИК признал незаконным бездействие ТИК 29. Причина - комиссия не смогла принять решение по жалобам кандидатов в муниципальные депутаты от Партии роста. Тогда решение ТИК не смог принять из-за того, что один член комиссии проголосовал против, а один - воздержался. Председатель ТИКа 29 Динэ Серебренникова несколько раз выносила вопросы на голосование, но это не изменило мнение двух членов территориального избиркома. По мнению главы регионального отделения Партии роста Павла Швеца, Серебренникову сняли с должности, так как к ней есть претензии со стороны желающих провести фальсификации.

Напомним, также Горизбирком признал незаконным бездействие других нижестоящих избирательных комиссий. В частности, отчитывали председателя ИКМО «Екатерингофский» Ксении Недбайло. Она продолжает занимать свою должность.

София Саттарова

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