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12:25

В Ульяновске десять человек отправили в нокаут нескольких росгвардейцев

фото ЗакС политика В Ульяновске десять человек отправили в нокаут нескольких росгвардейцев

Региональный Следственный комитет по Ульяновской области возбудил уголовное делопроизводство по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) по факту побоев, нанесенных десятью местными жителями сотрудникам Росгвардиии.

Инцидент произошел вечером 9 августа в одном из дворов микрорайона "Верхняя терраса". Отмечается, что росгвардейцы проводили административный арест одного молодого человека, после чего к ним подбежала группа из десяти граждан, начав жестоко их избивать. В результате драки сотрудники силового ведомства получили телесные повреждения разной степени тяжести. Помимо прочего несколько нападавших попробовали отобрать у правоохранителей табельное оружие, вынудив их произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух.

На данный момент подозреваемые участники драки задержаны.

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17:15    
Мощно. Скоро мушкетеры отстреливать их будут.

15:10    
Правоохранители - это те, кто защищает конституционные права граждан и соблюдает законы.
А эти росгвардейцы  обнаглели от вседозволенности и безнаказанности. Какие они  к чёрту правоохранители?

13:53    
Пора безжалостно расстреливать тех, кто поднял руку на правоохранителей! Ну, когда Путин закончит этот либеральный бардак в России???

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