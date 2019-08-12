В Ульяновске десять человек отправили в нокаут нескольких росгвардейцев Региональный Следственный комитет по Ульяновской области возбудил уголовное делопроизводство по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) по факту побоев, нанесенных десятью местными жителями сотрудникам Росгвардиии. Инцидент произошел вечером 9 августа в одном из дворов микрорайона "Верхняя терраса". Отмечается, что росгвардейцы проводили административный арест одного молодого человека, после чего к ним подбежала группа из десяти граждан, начав жестоко их избивать. В результате драки сотрудники силового ведомства получили телесные повреждения разной степени тяжести. Помимо прочего несколько нападавших попробовали отобрать у правоохранителей табельное оружие, вынудив их произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух. На данный момент подозреваемые участники драки задержаны. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен