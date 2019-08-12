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12:51

Жена Гудкова заявила о спам-звонках и попытках взлома аккаунтов сотрудников штаба в Telegram

фото ЗакС политика Жена Гудкова заявила о спам-звонках и попытках взлома аккаунтов сотрудников штаба в Telegram

Супруга политика Дмитрия Гудкова Валерия сообщила в Telegram-канале мужа об атаках спамеров и попытках взлома аккаунтов сотрудников штаба в мессенджере.

По словам Гудковой, неделю назад пресс-секретарь политика Алексей Обухов заметил слишком большой расход интернет-трафика. Среди обнаруженных трат были те, которые у него никогда не было – например, на мобильную музыку, которой, по словам Гудковой, он никогда не пользуется.

После митинга 10 августа в Москве у муниципального депутата Эльвиры Вихаевой самопроизвольно разблокировались двери автомобиля во время поездки, к организатору митинга Денису Шендеровичу попытались влезть в машину, рассказала Гудкова. Трем участникам митинга поступают «спам-звонки», причем «звонят не люди, а программы», утверждает она. «Блокируешь один номер, найдя его через детализацию, – сразу возникает следующий. У меня уже несколько сотен звонков, сбилась со счета», - сказала Гудкова. Нескольким сотрудникам штаба пришли смс с кодами для входа в Telegram.

И машины, и телефоны засветились во время обысков и митингов, пояснила Гудкова. По ее словам, под «угрозой» оказались журналисты, приезжавшие на «следственные действия» к Гудкову, или «просто те, кто общался по телефону на митинге».

Гудкова обратилась к операторам мобильной связи – «Билайн» и МТС – с просьбой «прекратить эти атаки и утечку трафика». «В том, что наши телефоны попали под прослушку, я не сомневаюсь. Но теперь спецслужбы за наш счет ещё и слушают музыку и сидят в соцсетях», - сказала Гудкова.

10 августа в Москве прошел согласованный митинг, который, по данным проекта «Белый счетчик», собрал около 50 тысяч человек. МВД сообщало о 20 тысячах участников. После этого граждане двинулись в сторону администрации президента, дорогу им перегородили правоохранители. Начались задержания, по данным «ОВД-Инфо», в автозаки попали 256 человек.

 

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17:17    
Это явное умышленное покушение. Дзержинского - в помойку!

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