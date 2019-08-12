Детский омбудсмен попросит не забирать ребенка у пришедших с ним на митинг супругов

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав семейной пары, пришедшей на митинг в Москве с ребенком, передает «Интерфакс».

«При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде. Но при этом очевидно, что нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись», - сказала Кузнецова.

Участие в несогласованных митингах несет потенциальную опасность, поскольку события могут развиваться непредсказуемо, подчеркнула Кузнецова. По ее мнению, родители, которые «сознательно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь». При этом она пояснила, что супруги Проказовы, пришедшие с годовалом сыном, говорили, что они «не принимали участие в митинге и не подвергали своего ребенка опасности».

Супругов Проказовых – Ольгу и Дмитрия – хотят лишить родительских прав из-за того, что они передали своего годовалого сына родственнику и крестному отцу, Сергею Фомину – фигуранту дела о массовых беспорядках. СК возбудил уголовное дело по двум статьям – об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. После этого Фомин сдался следователям.