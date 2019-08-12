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13:44

Задержанная на митинге 10 августа заявила в СК на ударившего ее в живот полицейского

фото ЗакС политика Задержанная на митинге 10 августа заявила в СК на ударившего ее в живот полицейского

Дарья Сосновская, задержанная 10 августа в Москве, написала заявление на сотрудника МВД, который ударил ее кулаком в живот, передает «Дождь».

В заявлении на имя руководителя следственного отдела по Тверскому району Сосновская указала, что вечером 10 августа вышла из магазина и пошла по улице Забелина, где увидела, как полицейские волокут по земле человека с признаками инвалидности. Она потребовала его отпустить, правоохранители не среагировали, а затем побежали за девушкой, когда она пошла дальше.

Без предъявления требований Сосновскую схватили и поволокли в автозак, а когда один из силовиков уронил дубинку, он ударил девушку кулаком в живот. Сосновская предположила, что он разозлился из-за упавшего спецсредства. По словам адвоката Татьяны Молокановой, в действиях сотрудника полиции могут усматриваться признаки превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств (пункты «а», «б»  ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Правозащитники назначили награду за информацию об ударившем девушку силовике. За нее вступились звезды отечественного шоу-бизнеса в Instagram, в том числе – певцы Егор Крид, Сергей Лазарев, Сати Казанова, продюсер Яна Рудковская и другие.

Проект BAZA в своем Telegram-канале утверждает, что установил личность этого сотрудника полиции, приводится имя – Сергей Цыплаков. По информации издания, в отделах полиции Москвы по этому поводу прошли две проверки. Журналисты попытались связаться с этим человеком, но он отказался общаться, прочитав заданные вопросы и заблокировав собеседника. BAZA просит руководство управления МВД по Москве проверить сведения и привлечь виновного к ответственности.

Обновлено 14:05: Главный редактор BAZA Никита Могутин отказался от вознаграждения, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. 100 тысяч рублей пойдут на оплату работы адвоката Сосновской.

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17:18    
И выпороть его нагайкой!

14:47    
Силовики обнаглели от безнаказанности.
Или в ОМОН берут только таких уродов без совести?

14:37    
Посадить ублюдка! Это госдеповский засланец, специально позорит героических русских патриотов-росгвардейцев

Страница 1-ая (всего: 1)
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