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14:50

В Москве снова объявили фестиваль в день протестов и отказались огласить лайн-ап

фото ЗакС политика В Москве снова объявили фестиваль в день протестов и отказались огласить лайн-ап

Парк Горького в Москве анонсировал очередной фестиваль в день, на которые запланированы новые акции протеста – 17 августа, анонс появился на сайте парка.

Новое мероприятие посвящено 91-й годовщине открытия парка. На этот раз организаторы не раскрывают, кто из музыкантов примет участие, говоря лишь о выступлении «ведущих звезд российской сцены». По их словам, «финальной точкой» события станет выступление «лидера известной российской рок-группы». Название группы организаторы «пока сохраняют в тайне». Вход свободный.

Это не первый раз, когда за пару дней до протестов анонсируют музыкально-гастрономический фестиваль. Ранее таким образом провели «Бургерфест», «Шашлык Live» и Meat&Beat – 27 июля, 3 и 10 августа соответственно. Оба раза некоторые из заявленных музыкантов опровергали свое участие в них. У других информация о выступлениях появлялась за день-два до концерта.

Организацией фестивалей занималась компания «Инсталл Профи». По подсчетам, проведение первых двух фестивалей столичному бюджету обошлось в 13 млн рублей

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