ФБК: 7-летний внук члена ЦИК обзавелся многомиллионной элитной недвижимостью в Москве

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального презентовал новейшее расследование, посвященное сделкам с недвижимостью 7-летнего Артура Эбзеева - внука члена Центризбиркома, бывшеего судьи КС РФ, одного из авторов Конститукции Бориса Эбзеева.

Некогда Борис Эбзеев был также президентом Карачаево-Черкесии. При нем арестованный ныне за возможную организацию убийств экс-сенатор Рауф Арашуков был официальным помощником.

Именно Эбзеев, уверяет в ролике Любовь Соболь, в 2017 году принимал активное участие в недопуске Навального до президентских выборов.

По сведениям фонда, четырехлетний Артур Эбзеев приобрел в собственность двухэтажную квартиру 274 кв метра в элитном клубном доме в столичном районе Остоженки. Оценочная стоимость жилья, утверждают в ФБК, - не менее 500 млн рублей.

"Подчеркиваю, четырехлетнему внуку бывшего судьи КС РФ не дарили эту квартиру – он её купил. У деда, бывшего тогда главой республики, денег на покупку квартиры очевидно быть не могло. Его отец – Борис Эбзеев-младший на тот момент был замдиректора Пенсионного фонда России", - уточняет Соболь.

После этого, будучи уже семилетним юношей Артур Эбзеев "заключил сделку с оффшором с Британских Виргинских островов и продал выше упомянутую квартиру".

На этом, продолжает Соболь, покупки внука члена ЦИК не закончились: на рубеже 8 лет он "инвестировал пару сотен миллионов рублей в дом на Рублевке".

Эбзеев-старший принимал участие в заседаниях Центризбиркома, на которых рассматривали жалобы независимых кандидатов на недопуск к выборам. Выступая там, он заявил следующее: "Да, мы играем на пианино, но ноты нам пишет законодатель. Поэтому растоптать федеральные законы или отложить их и во имя высшей справедливости зарегистрировать кандидатов мы не можем".

Отказ МГИК регистрировать оппозиционных кандидатов в депутаты городской управы спровоцировал не утихающие и по сей день протесты.