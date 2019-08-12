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15:33

Тихонова: Создание избирательных участков в Псковской области необоснованно

фото ЗакС политика Тихонова: Создание избирательных участков в Псковской области необоснованно

Кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова заявила, что создание избирательных участков для выборов градоначальника в Псковской области необоснованно. Свою позицию Тихонова озвучила 12 августа во время пресс-конференции в "Интерфаксе".

Журналисты также поинтересовались, готова ли Надежда Тихонова отказаться от участия в выборах из-за избирательных участков в другом регионе.

- Если мы будем видеть, что там запредельное число избирателей, то надо ставить вопрос о снятии,-заявила Тихонова. 

По оценке кандидата, допустимое число избирателей по Ленинградской и Псковской областям - около 50 тысяч человек.

Выборы губернатора Петербурга состояться 8 сентября. В середине июля Горизбирком утвердил перечень экстерриториальных избирательных участков в Ленинградской и Псковской областях для тех, кто не желает в день голосования покидать свои дачи.

Целесообразность создания участков в Псковской области вызвала споры. В частности, против высказалось петербургское бюро партии «Справедливая Россия» и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Последняя рекомендовала ГИКу повторно обсудить вопрос создания экстерриториальных участков. Председатель ГИК Виктор Миненко заявил, что новое обсуждение проблемы, «может быть», произойдет на заседании городского избиркома 13 августа. 

ЗАКС.Ру самостоятельно посетил больше половины мест, где планируется создать «дачные» участки в Псковской области. Среди них пожарная станция, продуктовый магазин и другое.

Елена Владыкина


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16:48    
Конечно, необоснованно. Об этом и Бортко, и Амосов говорят. И только Беглов сохраняет таинственное молчание. Наверное, готовит всем сюрприз!

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