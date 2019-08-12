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15:42

Тихонова представила предвыборную программу

фото ЗакС политика Тихонова представила предвыборную программу

Кандидат в губернаторы Петербурга от "Справедливой России" Надежда Тихонова 12 августа представила  свою предвыборную программу, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Тихонова считает, что необходимо "разбить монополию партии власти". Кандидат в губернаторы уверена, что этому может поспособствовать создание при каждом комитете проектных офисов и реформа местного самоуправления. 

Желающая  стать главой города обратила внимание на ситуацию с ЖКХ. По мнению Тихоновой, контракты между ресурсными организациями и собственниками квартир должны заключаться напрямую.

Тихонова также заявила, что Петербург не готов к мусорной реформе. 

- Должна быть разработана региональная программа по вывозу мусора. <...> Город эти проблемы не решает, а я знаю, как их решить, - заявила Тихонова. 

Участница губернаторских выборов считает, что транспортную проблему в городе можно решить, если одно ведомство будет заниматься полностью всем строительством метро.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. Кроме Надежды Тихоновой на пост градоначальника претендует Александр Беглов, Михаил Амосов и Владимир Бортко

Елена Владыкина


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:10    
КАК ПРАВИЛЬНО нажрать такую ЖЮПУ

16:34    
Скудная программа максимум главы района среднего города. Бла-бла-бла из общеизвестных истин. Не хватает только в конце привести таблицу умножения и обещать её выполнять. Должен же быть пункт, который будет полностью выполнен.

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