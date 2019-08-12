Тихонова представила предвыборную программу

Кандидат в губернаторы Петербурга от "Справедливой России" Надежда Тихонова 12 августа представила свою предвыборную программу, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Тихонова считает, что необходимо "разбить монополию партии власти". Кандидат в губернаторы уверена, что этому может поспособствовать создание при каждом комитете проектных офисов и реформа местного самоуправления.

Желающая стать главой города обратила внимание на ситуацию с ЖКХ. По мнению Тихоновой, контракты между ресурсными организациями и собственниками квартир должны заключаться напрямую.

Тихонова также заявила, что Петербург не готов к мусорной реформе.

- Должна быть разработана региональная программа по вывозу мусора. <...> Город эти проблемы не решает, а я знаю, как их решить, - заявила Тихонова.

Участница губернаторских выборов считает, что транспортную проблему в городе можно решить, если одно ведомство будет заниматься полностью всем строительством метро.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. Кроме Надежды Тихоновой на пост градоначальника претендует Александр Беглов, Михаил Амосов и Владимир Бортко.

Елена Владыкина

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.