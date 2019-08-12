Липецкий депутат пожаловался в Генпрокуратуру на Путина, ехавшего на мотоцикле без шлема

Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить видео, на котором президент России Владимир Путин управляет мотоциклом без шлема.

На видео на сайте Кремля запечатлена поездка Путина в Севастополь 10 августа. По мнению депутата, Путин ездой на мотоцикле без шлема мог нарушить ст. 12.6 КоАП (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов).

Подобные ситуации «ставят под угрозу жизнь и здоровье президента», подчеркнул в обращении Хомутинников. Он напомнил, что ранее Путин катался на моторной лодке без спасательного жилета, и это инспекторы уже признавали нарушением правил безопасности.

10 августа Путин во время поездки в Севастополь посетил байк-шоу, на которое приехал на мотоцикле «Урал». На видео видно, что он ехал без шлема.