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15:47

Липецкий депутат пожаловался в Генпрокуратуру на Путина, ехавшего на мотоцикле без шлема

фото ЗакС политика Липецкий депутат пожаловался в Генпрокуратуру на Путина, ехавшего на мотоцикле без шлема

Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить видео, на котором президент России Владимир Путин управляет мотоциклом без шлема.

На видео на сайте Кремля запечатлена поездка Путина в Севастополь 10 августа. По мнению депутата, Путин ездой на мотоцикле без шлема мог нарушить ст. 12.6 КоАП (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов).

Подобные ситуации «ставят под угрозу жизнь и здоровье президента», подчеркнул в обращении Хомутинников. Он напомнил, что ранее Путин катался на моторной лодке без спасательного жилета, и это инспекторы уже признавали нарушением правил безопасности.

10 августа Путин во время поездки в Севастополь посетил байк-шоу, на которое приехал на мотоцикле «Урал». На видео видно, что он ехал без шлема.

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16:38    
16:29 Депутат рискует навлечь на себя гнев от всей пирамиды лизоблюдов. Накоуй такая известность? А тебе известности явно не хватает, ты, ведь, не "Саша". Ты - тупой кретин, который постоянно несёт всякую хрень про БОДРУНОВА и очень любит поболтать о психах.

16:33    
16.29 сам сбежал из дурки.
Закон един для всех. Путина следуеь привлечь к  ответственности за езду без шлема!

16:29    
У депутата праздник. Ко раньше знал его ? А теперь известность. Не важно, что это известность фрика или городского дурачка. Сейчас у таких главное - засветиться. А сколько таких неадекватов вылезает на Невский под объективы ? И не сосчитать ! Правда, Минздрав сосчитал. Питер впереди по психам !

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