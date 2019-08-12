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15:59

Ольгу Гусеву арестовали на 6 суток из-за призывов к одиночным пикетам у Гостиного двора

фото ЗакС политика Ольгу Гусеву арестовали на 6 суток из-за призывов к одиночным пикетам у Гостиного двора

Дзержинский суд Петербурга арестовал замглавы регионального штаба Навального Ольгу Гусеву на шесть суток, сообщили в штабе.

В отношении Гусевой был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления). Ей вменяли призывы к несогласованной акции. Свидетели на заседании суда подчеркивали, что 10 августа, когда задержали Гусеву, проходили одиночные пикеты, которые согласования не требуют.  

Гусева не признала вину и подчеркнула, что протокол задержания 10 августа был составлен на следующий день. По ее словам, у нее пытались отнять копию протокола, чтобы переписать с новыми данными. Гусева пояснила, что ей не объяснили причину задержания.

Гусеву задержали 10 августа на одиночных пикетах у Гостиного двора – в числе еще примерно 80 задержанных. О том, как прошла акция – в материале ЗАКС.Ру.

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18:02    
"Активистка" - активная лесбиянка, работающая за мужчину. Правильное название - коблА. Так и надо писать "коблУ закрыли на 6 суток". Читать такое не очень радостно. Приятней было бы  "на 6 лет". Очень правильный срок для всех этих неадекватных проплаченных госдепом уродов и их тупорылых обожателей вроде16-30

16:39    
16:30 Отметился, голубь сизокрылый...

16:30    
Всех навальнистов-прозападных бунтовщиков и провокаторов на нары!

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