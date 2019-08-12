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Муниципал

16:00

МО "Московская застава" готовит подарки на день выборов

фото ЗакС политика МО "Московская застава" готовит подарки на день выборов

Местная администрация МО "Московская застава" планирует подарить 550 держателей для карточек тем, для кого день голосования 8 сентября станет первым опытом участия в выборах. 

На презенты муниципалитет готов потратить почти 200 тысяч рублей. Сине-серые или черно-серые картхолдеры из полиуретана будут украшены надписью "Муниципальное образование Московская застава". В изделии должно быть пять отделений для хранения проездных, банковских или скидочных карт. 

Заявки для подрядчиков принимаются до 16 августа. 

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17:27    
Надо Конституцию дарить.

16:56    
А дарить кошелёк без денежки нельзя. Плохая примета. Так что, ищите внимательнее, дорогие жители Московской заставы. Может быть, вам придёт набор скидочных карточек от Единой России?

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