МО "Московская застава" готовит подарки на день выборов

Местная администрация МО "Московская застава" планирует подарить 550 держателей для карточек тем, для кого день голосования 8 сентября станет первым опытом участия в выборах.

На презенты муниципалитет готов потратить почти 200 тысяч рублей. Сине-серые или черно-серые картхолдеры из полиуретана будут украшены надписью "Муниципальное образование Московская застава". В изделии должно быть пять отделений для хранения проездных, банковских или скидочных карт.

Заявки для подрядчиков принимаются до 16 августа.