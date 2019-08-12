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16:16

Челябинской журналистке выстрелили в голову у ее дома

фото ЗакС политика Челябинской журналистке выстрелили в голову у ее дома

В Челябинске сотруднице местного издания «Общественный защитник» Юлии Зябриной выстрелили в голову из пневматического оружия у подъезда ее дома, передает «Эхо Москвы в Челябинске».

По словам Забриной, все произошло поздно вечером и «очень неожиданно». «У меня есть опасения, что это связано с профессиональной деятельностью. Нам поступали угрозы от неизвестных по поводу разборок, обещали "разобраться другими способами" и так далее. У нас в газете есть ряд публикаций, которые носят по большей части антикоррупционный характер, и есть опасения, что все связано именно с этим», - сказала журналистка.

По ее оценкам, злоумышленник выстрелил прицельно с расстояния полутора сотен метров из пневматического ружья. Зябрину доставили в травмпункт, сейчас ее выписали из больницы. Она подала заявление в полицию по поводу случившегося.

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18:25    
Пневматическое оружие и 150 метров ? Сомнительно, вернее, лживо. Такая же ложь связывать стрельбу с проф.деятельностью, но это обычная практика шакалов-журналюг (не путать с журналистами). Какая вонь и намёки на месть кровавого режима за активную  деятельность была в Питере, когда зарезали бабу ! Оказалась она обыкновенным спившимся опустившимся фриком, которую зарезал собутыльник. А тоже придурки молились на неё и визжали от восторга, иностранцы фотографировали "борца с режимом", когда она вылезала с плакатиками на Невский и позировала для фото. Не надо преувеличивать свою значимость, пятиколонники ! Зажмём, и кишки через рот полезут. Тогда   и госдеповские деньги понадобятся для лечения.

17:24    
А фото не Челябинское.

17:19    
Вот кому шлем носить надо.

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