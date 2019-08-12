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Выборы-2019

Муниципал

17:27

На кандидата в депутаты Петро-Славянки от «Единой России» пожаловались в ГИК за участие в бюджетных экскурсиях

фото ЗакС политика На кандидата в депутаты Петро-Славянки от «Единой России» пожаловались в ГИК за участие в бюджетных экскурсиях

Действующий местный депутат поселка Петро-Славянка и кандидат на участие в новом муниципальном созыве от «Единой России» Светлана Белоусова 11 августа переписывала жителей поселка, собравшихся на организованную муниципальной администрацией экскурсию в Юсуповский дворец. Фотографии депутата с бумагами в руках были опубликованы в группе «Общественная жизнь Петро-Славянки».

По словам местной активистки Натальи Пертяковой, сделавшей снимки, Белоусову уже не в первый раз замечают с экскурсионными группами, организованными администрацией. 12 августа было подано как минимум два заявления в Горизбирком с просьбой отстранить Белоусову от выборов, отметила Пертякова. Оппозиционно настроенные жители поселка полагают, что единоросс могла использовать свое положение в муницилитете в предвыборных целях.

- Она выполняет роль администрации, это не входит в ее функции. Она фигурирует перед людьми, дает им расписываться. И у людей возникают ассоциации… Я уверен, что она делает это сознательно, - заявила Пертякова.

Контракт на организацию и проведение в 2019 году 19 экскурсий в различные районы Петербурга и Ленобласти администрация Петро-Славянки заключила с ООО «РВВ» в июне 2019 года. Цена контракта составила 1,4 млн рублей.

Белоусова заверила ЗАКС.Ру, что присутствует на экскурсиях как член муниципальной комиссии по культурно-массовым мероприятиям и как мать.

- Я езжу и как житель сама по себе, с ребенком, это мое законное право, - добавила депутат.

Ведомость, с которой единоросс подходила к жителям поселка перед началом поездки, по ее словам, необходима только для водителя и экскурсовода, на случай, если кто-то из участников экскурсии опоздает.

Депутат-единоросс также заявила, что жалобы в Горизбирком на нее пишут местные оппозиционеры, размещающие нелицеприятную информацию в соцсетях. Все это, по словам Белоусовой, связано с предстоящими выборами, которые ей не интересны:

- У тех, кто жалуется, сейчас предвыборная гонка. Поэтому им все кажется в каком-то свете. Предвыборная гонка не интересна. На выборы не иду.

Отметим, что, ранее Белоусова победила на внутренних праймериз «Единой России» и, судя по информации в ГАС «Выборы», успешно зарегистрировалась кандидатом в муниципальные депутаты.

- А это мое личное дело. Я, может быть, в последний день снимусь? – прокомментировала несоответствие кандидатка.

Обратиться с вопросом, будет ли она участвовать в выборах или нет, Белоусова посоветовала 7 сентября.

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