СК назвал правомерными действия полицейских, сломавших ногу дизайнеру при задержании до митинга в Москве

Следственный комитет отказался рассматривать заявление дизайнера Константина Коновалова, которому сломали ногу при задержании 27 июля в Москве, Коновалов опубликовал ответ ведомства в Twitter.

В ответе СК утверждается, что Коновалов якобы принимал участие в «шествии, которое не было согласовано» с городскими властями. По версии следователей, физическую силу к нему применили правомерно, в соответствии с законом «О полиции», поэтому обращение «не содержит каких-либо объективных сведении о каком-либо совершенном преступлении» правоохранителями.

Коновалова задержали во время утренней пробежки в центре Москвы, недалеко от запланированного места начала митинга за несколько часов до начала акции. По пути он фотографировал «интересные виды на город с колоннами автозаков или толпами полицейских», а затем его задержали, повалив на асфальт и сломав ему ногу. Несмотря на то, что акция не началась, на Коновалова составили протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга).