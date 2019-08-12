Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

18:23

Бывшего фигуранта «Болотного дела» арестовали за нецензурное слово на митинге 10 августа

фото ЗакС политика Бывшего фигуранта «Болотного дела» арестовали за нецензурное слово на митинге 10 августа

Вечером в понедельник, 12 августа, Мещанский районный суд Москвы назначил 13 суток ареста корреспонденту «ОВД-Инфо» и бывшему политзаключенному Алексею Полиховичу, сообщила «Медиазона». Его признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Полихович выступал на митинге за честные выборы и освобождение фигурантов «московского дела», который состоялся 10 августа на проспекте Сахарова. Во время своей речи он употребил нецензурное слово:

«Я хочу, чтобы мы сейчас прокричали всем кусюкам, мосгоризбиркомам, омонам, ментам, судьям и чинушам. Вы [обнаглели]! Они [обнаглели]!»  

Пришедшие на акцию повторили лозунг.

Вечером того же дня Полиховича задержали по дороге домой. Более суток его продержали в отделении полиции, а затем в норучниках доставили в суд.  

Напомним, ранее Полихович отбыл 3,5 года по «Болотному делу». был задержан летом 2012 года за участие в протестах на Болотной площади 6 мая 2012 года. В феврале 2014 года его осудили на 3,5 года лишения свободы по статьям 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти). Активист своей вины не признал. Он вышел на свободу 30 октября 2015 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:44    
Успех в недопущении, пресечении бунтов, мятежей -жёсткие превентивные мероприятия! Это аксиома! Думаю, что прозападным мразям надо прекратить подрывную работу по развалу России, так как Путин при необходимости будет готов провести и массовые репрессии врагов России, а то и русский "Тяньэньмин"...Условно говоря, "в его руке не дрогнет пистолет"! Потом опять будут верещать, что он тиран, палач, как на Сталина...Так не доводите ситуацию до "красной черты"!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:59 ЦИК о возможности отменить выборы в Мосгордуму: Исключительно в судебном порядке

18:45 Экс-координатор штаба Навального в Магнитогорске после угроз уголовным делом уехал в США   1

18:23 Бывшего фигуранта «Болотного дела» арестовали за нецензурное слово на митинге 10 августа   1

18:10 МВД приступило к служебной проверке информации об избиении силовиком девушки 10 августа

18:09 СК назвал правомерными действия полицейских, сломавших ногу дизайнеру при задержании до митинга в Москве

17:30 Фигурант "дела 27 июля" признался, что бросил в силовиков две пластиковые бутылки; его арестовали   3

17:27 Муниципал: На кандидата в депутаты Петро-Славянки от «Единой России» пожаловались в ГИК за участие в бюджетных экскурсиях

16:57 Горизбирком выбрал компанию для проведения семинаров перед выборами

16:56 В Грузии сообщили о потери 60 млн долларов после оттока российских туристов   1

16:35 Экс-замминистра культуры Пирумова перевели из СИЗО под домашний арест

16:16 Челябинской журналистке выстрелили в голову у ее дома   3

16:00 Муниципал: МО "Московская застава" готовит подарки на день выборов   2

15:59 Ольгу Гусеву арестовали на 6 суток из-за призывов к одиночным пикетам у Гостиного двора   3

15:50 Муниципал: ИКМО «Коломяги» не поверила справедливороссу, что он не «родинец»

15:47 Липецкий депутат пожаловался в Генпрокуратуру на Путина, ехавшего на мотоцикле без шлема   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru