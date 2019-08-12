ЦИК о возможности отменить выборы в Мосгордуму: Исключительно в судебном порядке

Центризбирком опубликовал официальное заявление о возможности отмены выборов в Мосгордуму, пояснив, что это может случиться только по решению суда.

В ЦИК напомнили, что избиркомы могут отменять решения о результатах выборов, при этом сам ЦИК не является вышестоящей комиссией по отношению к Мосгоризбиркому при проведении выборов в столичный парламент, поскольку это не установлено Избирательным кодексом Москвы.

«Избирательная кампания в Москве может быть прекращена исключительно в судебном порядке в случае отмены решения Московской городской Думы о назначении выборов», - подчеркнули в ЦИК.

Среди оснований назвали нарушения при принятии решения о назначении выборов – например, нарушения сроков или решение неуполномоченным органом. Пока, по данным ЦИК, решение о назначении выборов в Москве в суде не оспаривается.

Ранее отменить выборы просил незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин, который находится под административным арестом. В ЦИК в ответ заявили, что «просто так» единый день голосования не переносят и назначенные выборы отменить нельзя.