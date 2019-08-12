Хозяйственник не для активистов

Меньше месяца осталось до дня голосования по выборам губернатора Петербурга. ЗАКС.Ру поинтересовался мнением политологов о том, как выстроен имидж кандидата в губернаторы Александра Беглова. Эксперты сошлись во мнении – из Беглова лепят «крепкого хозяйственника».

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уже давно в политике. Но в первый раз он идет на выборы столь серьезного уровня. В должности заместителя начальника Главного управления капитального строительства Исполкома Ленсовета Беглов встретил первые демократические выборы мэра города, на которых победил Анатолий Собчак. На глазах Беглова в 1996 году мэра Собчака победил его заместитель Владимир Яковлев, во многом благодаря использованию в предвыборном арсенале тогда модного имиджа «крепкого хозяйственника», «строителя», «заботливого хозяина города».

Именно при Яковлеве Беглов вошел в высший чиновничий корпус города. Сначала в качестве главы территориального управления Курортного района, а затем и в статусе вице-губернатора – главы канцелярии Смольного. Александр Беглов шел вверх и по партийной лестнице. К 2003 году он стал главой регионального отделения только что созданной партии «Единая Россия».

На тот период приходится становление новой политической реальности: имидж «крепкого хозяйственника» уже не самое главное. Самое важное – поддержка популярного президента, который укрепляет законность и встраивает всех губернаторов в вертикаль власти.

После ухода Владимира Яковлева в мае 2003 года в федеральное правительство именно Александр Беглов становится временным главой города до выборов нового губернатора. Но тогда Кремль поставил на полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Валентину Матвиенко. Беглов ведет всю избирательную кампанию ровно, показывая, что его задача – подготовка города к зиме. Пожалуй, единственный жесткий шаг в той кампании – изгнание из партии главы фракции «Единая Россия» петербургского парламента Константина Сухенко.

Беглов это сделал как глава петербургской ячейки, да и то после того, как партия официально поддержала Матвиенко, а кандидат в губернаторы Петербурга Константин Сухенко, не подчинившись партийной дисциплине, продолжил избирательную гонку в качестве самовыдвиженца.

После выборов 2003 года Александр Беглов переходит на работу в Москву. Однако должности, которые занимал Беглов, не были выборными, и его продвижение по службе зависело только от Владимира Путина.

Сегодня Александр Беглов идет на выборы губернатора Петербурга по схеме образца 2003 года – с должности полпреда президента. ЗАКС.Ру решил узнать у политических экспертов, какой образ формируется Бегловым, на кого из предшественников он старается походить или наоборот - от чего он отказывается в своей работе.

Политтехнолог, доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что пока у врио губернатора образ до конца не сложился.

- Ни на Владимира Яковлева, ни на Валентину Матвиенко его образ категорически не походит. Пока его штаб пытается создать что-то свое, необычное, но из этого ничего не получается. Все делается бестолково и бессмысленно, методом проб и ошибок. И из придуманных мемов «Дядя Саша», «Лопата Беглова» тоже ничего не получилось. Пока у кандидата, можно сказать, никакой образ, - уверен эксперт.

Глава «Справедливой России» в Петербурге Марина Шишкина считает, что Александр Беглов ассоциируется больше с губернатором Яковлевым.

- У Беглова все проходит под лозунгом «кто-то говорит, а он делает». Он проверяет стройки, садики, парки, метро. Но пока ему хотят сделать определенный микс из лучших политических и управленческих качеств, сделать «универсального губернатора». Строитель с большим стажем, дружен с федеральным центром, первыми лицами страны. И одновременно Беглов простой с жителями, «дядя Саша». Он в глазах жителей должен выглядеть панацеей для Петербурга, - считает Марина Шишкина.

Политолог Станислав Еремеев уверен, что каждый политик индивидуален, со своим набором характеристик и качеств. Но Беглов по своим возможностям ближе к Валентине Матвиенко.

- Александр Дмитриевич – это федеральный политик, у которого за спиной огромный жизненный и управленческий багаж. С одной стороны, он эффективный управленец. С другой, судя по его биографии, он знает работу городского хозяйства, строительной отрасли, промышленности, экономики в целом. Беглов - государственный деятель. И что его сближает с Валентиной Матвиенко, так это наличие опыта работы как на федеральном, так и региональном уровне, - полагает Станислав Еремеев.

Политический психолог, один из авторов победы Владимира Яковлева в 1996 году Александр Ершов уверен, что «каждый новый градоначальник, начиная с Анатолия Собчака, кардинально отличался от предыдущего своим психотипом: коммуникабельных экстравертов сменяли немногословные интраверты».

- Политика-трибуна Собчака победил скромный хозяйственник Яковлев. Затем опять яркая Валентина Матвиенко, и на смену ей - непубличный Георгий Полтавченко. Имидж Александра Беглова вписывается в эту закономерность: он такой же коммуникабельный и энергичный, как Собчак и Матвиенко. Но на этом сходство заканчивается. В отличие от упомянутых экстравертов Беглов позиционирует себя именно как хозяйственник с упором на личный контакт с населением: трудно представить себе любого предыдущего губернатора, чтобы они, как Беглов, переводили бабушку через заснеженную дорогу или лично отвечали на своей странице «ВКонтакте». Или чтобы у них была именная лопата, - говорит Александр Ершов.

Своим мнением об имидже Александра Беглова поделился и политолог Алексей Шустов. Он солидарен с коллегами в том, что кандидат-самовыдвиженец представлен избирателю в образе хозяйственника, похожем некоторыми чертами на Владимира Яковлева. Шустов считает, что в период прихода Яковлева к власти такой образ отвечал запросам населения.

Сейчас, по мнению эксперта, после длительного застоя в экономике и городском хозяйстве запрос на хозяйственника вновь стал актуальным, и имидж Беглова вполне соответствует ожиданиям. Однако, отмечает Шустов, есть среди петербуржцев и запрос на политические изменения в городе.

«Напомню, что в первый момент после назначения врио губернатора Беглов заявил о себе именно как о политике, начал со слов о воспитании патриотизма. Правда, довольно скоро он перестал высказываться на эту тему, и это разумно с точки зрения привлечения электората. Но получается, что он все равно не отвечает на запрос активных петербуржцев, недовольных политической ситуацией в городе. Например, даже чисто физически игнорируя журналистов, которые хотят с ним поговорить о политике. Вот это, на мой взгляд, является его слабостью в текущей кампании. Невозможно говорить о том, что имидж Александра Беглова выстроен успешно или нет в отрыве от того, какой на сегодня в Петербурге существует запрос на главу города. Сам имидж хозяйственника выстроен у врио вполне грамотно. Но так как он не отвечает запросу политически активных горожан, нельзя сказать, что он является удачным»,- поделился мнением Алексей Шустов.

Анатолий Дроздов

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