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12 августа, 19:56

В Петербурге почтили память погибших на подлодке "Курск"

фото ЗакС политика В Петербурге почтили память погибших на подлодке "Курск"

На Серафимовском кладбище прошла траурная церемония по случаю годовщины катастрофы подлодки «Курск» в Баренцевом море, сообщили в Смольном.

В церемонии приняли участие главы двух комитетов Смольного: по вопросам законности и по социальной политике. Глава первого комитета, Ольга Аришина, заявила, что сегодня важно «сохранить память о героической команде» подлодки.

В Петербурге захоронены 32 подводника, в том числе командир «Курска», капитан первого ранга Геннадий Лячин. К мемориалу возложили цветы родные и близкие моряков.

«Курск» затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года при катастрофе во время учений. Погибли все 118 человек, находившиеся на борту.

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